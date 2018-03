Nuovi guai per Diprè, usa immagini delle trasmissioni di Benedetta Parodi per video con droga e sesso: a giudizio

Nuovi guai per Andrea Diprè, l'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi. Il gup di Trento Marco La Ganga ha deciso l'imputazione coatta per un trentino che ha montato immagini di una trasmissione televisiva di cucina di Benedetta Parodi con altre che simulano l'assunzione di cocaina in una sorta di festino del protagonista - il trentino stesso - con donne in biancheria intima.



Il video, intitolato 'Pollo e cocainà, ha superato le 88.000 visualizzazioni e, come riportano i quotidiani locali del Trentino, ha portato Parodi a denunciare per diffamazione l'autore, Andrea Diprè. La procura di Trento aveva chiesto l'archiviazione, ma il legale di Parodi si era opposto e ora il gup ha invitato la procura a formulare l'imputazione.

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA