Zona bianca Friuli, Sardegna e Molise? Numeri ok (ma decide il governo). Sperano Liguria, Veneto e Abruzzo

La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e c'è chi già comincia a sperare nella zona bianca. Il dato da tenere in considerazione è l’incidenza settimanale, cioè il numero di casi per 100mila abitanti. I numeri a livello nazionale sono generalmente rassicuranti, ma tre Regioni fanno registrare dati significativi: Friuli, Sardegna e Molise hanno un’incidenza inferiore a 50. Si tratta di un livello da zona bianca, che - secondo le leggi in vigore - scatterebbe alla terza settimana consecutiva con questi numeri. La decisione in ogni caso spetterà al governo. Friuli, Sardegna e Molise hanno un'incidenza così bassa da due settimane e, verosimilmente, dovranno attendere almeno altri 7 giorni prima di poter passare nella "zona" con il minor numero di restrizioni anti-contagio. Altre tre Regioni sono in scia, Liguria (50), Veneto (55) e Abruzzo (56), e si candidano a passare in zona bianca nelle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: 13:12

