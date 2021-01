Vaccino Covid, il viceministro Sileri: «Per gli over 80 slitta di 4 settimane». Tutto rinviato a marzo

Tutto rinviato a marzo. Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da AstraZeneca «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione. Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari». Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai1.

Vaccino, i ritardi stravolgono il piano di somministrazione: così slittano ancora Over 80 e pazienti fragili

Tra due settimane, se tutto va bene - ha aggiunto Sileri - avremo un mercato con i tre vaccini: il che significa riprendere con maggior forza, completare la vaccinazione per i medici e gli infermieri e cominciare con gli over 80». «Questo tipo di rallentamento - ha poi conlcuso - coinvolge tutta l'Europa e buona parte del mondo, ma confido che il ritardo possa essere colmato più avanti».

«Per ovviare ai problemi sulla linea produttiva servirebbe un accordo quadro a livello europeo che consentisse di operare per conto terzi, realizzando una sinergia tra le compagnie oggi operative e altre realtà attualmente non impegnate nella produzione dei vaccini. Questo potrebbe aumentare in maniera incisiva la velocità di produzione», ha sostenuto Sileri.

Seconde dosi assicurate a tutti

Intanto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a SkyTg24, assicura: «I richiami saranno garantiti a tutti, non ci sarà nessuna conseguenza». Ad ogni modo l'immunità di gregge, ha osservato l'esponente Pd, «slitterà di qualche settimana». Quanto alla distribuzione delle dosi ha sottolineato: «Pretendiamo che quei numeri vengano rispettati. Serve uno Stato forte per imporre alle aziende il rispetto delle regole».

I dati

Sono intanto 1.350.353 le somministrazioni del vaccino anti-Covid effettuate fino ad oggi in Italia, nello specifico il 72,9% delle dosi complessivamente consegnate (1.853.475). Di queste, 75.081 hanno riguardato la seconda dose, quella cosiddetta di richiamo, pari al 5,5% del totale delle somministrazioni.

