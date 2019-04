Truffati dalle banche, nuovo vertice a Palazzo Chigi: si cerca soluzione condivisa

«Si è appena svolto a Palazzo Chigi un incontro tra tecnici del Governo e rappresentanti del "coordinamento Don Torta" e "Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza", per confrontarsi in merito alle perplessità avanzate da quelle associazioni sulle proposte normative, già prospettate direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella riunione della scorsa settimana con tutte le associazioni, in materia di indennizzo dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie. Il governo è al lavoro per chiudere rapidamente questa partita in maniera ampiamente condivisa». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Una mossa in direzione della soluzione dell'ormai annoso problema degli indennizzi dei truffati delle banche.



Il governo, dopo settimane di scontro, sembrava aver trovato una soluzione a inizio mese, accettando il "doppio binario" proposto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria in ossequio alle norme europee: indennizzo immediato per i truffati con reddito fino a 35 mila euro o patrimonio fino a 100 mila euro, demandando a una commissione ad hoc la determinazione dell'indennizzo per i risparmiatori e gli obbligazionisti più facoltosi. Ma dopo il no delle due associazioni appena ricevute a palazzo Chigi, Di Maio aveva bloccato la norma. Ora si cerca una soluzione in grado di accontentare tutti e che potrebbe entrare nel decreto crescita che dovrebbe essere varato dal governo martedì 23 aprile.

Ultimo aggiornamento: 17:32

