La Taverna contro i dissidenti M5s: «Pletora di miserabili»

"Una pletora di miserabili". Si intitola così il post della vicepresidente del Senato in quota M5S Paola Taverna. La pasionaria ce l'ha con i dissidenti che stanno contestando la linea sul caso Diciotti uscita dalla piattaforma Rousseau.







"Nel M5S esiste una regola aurea -scrive Taverna- le decisioni si assumono a maggioranza. Se non le approvi vuol dire che non ti riconosci nella linea del Movimento. Quindi non ti resta che dimetterti è andare a casa". Ultimo aggiornamento: 14:35