Ue, Tajani: mi candiderò per un secondo mandato

«Mi ricandiderò per un secondo mandato alla Presidenza del Parlamento Europeo perché l'Italia,Paese fondatore dell'Europa unita e uno dei grandi paesi dell'Unione, non può non essere rappresentata al vertice di una delle Istituzioni dell'Eu». Lo annuncia ufficialmente AntonioTajani, Presidente dell'Europarlamento.Intervistato da Dario Carella a RegionEuropa, il settimanale europeo della Tgr Tajani spiega che «l'Europa và riformata, non abolita,ed il senso del mio lavoro è stato e sarà quello di ricostruire il rapporto di fiducia fra i cittadini e le Istituzioni dell'Unione: per fare questo occorre mettere al centro dell'azione politica i valori,e noi Popolari Europei lo abbiamo fatto nel nostro recente congresso a Helsinki. Primo valore: la libertà dell'essere umano,dell'uomo e della donna, libertà nel conoscere i propri diritti e i propri doveri,libertà nel rispettare quelli degli altri, libertà di professare il nostro credo nel valore dell'Europa dalle radici cristiane, libertà di difendere la libertà dei popoli oppressi dalle dittature nel mondo intero,come in Venezuela».