Taglio parlamentari, tutti per un sì da 350 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà uno spasso ildel 29 marzo sul taglio del numero dei parlamentari approvato dalla maggioranza rosso-gialla ma voluto dai giallo (M5S) e accettato per quieto vivere dai rossi o meglio dai rosè insomma dal Pd. Sarà uno spasso perché molti di quelli che in Parlamento hanno votato il taglio al referendum voteranno contro il taglio. E sarà uno spasso perché, a parte M5S, quasi tutti i partiti che diranno di sì al taglio in sede referendaria sotto sotto lo considerano una misura demagogica e inutile dal punto di vista sia del risparmio economico sia del funzionamento della democrazia. E però guai a opporsi allo spirito antipolitico di questi tempi. E quindi al referendum saranno tutti per il SI: M5S, Lega, Pd, Fratelli d’Italia, Italia Viva. Probabilmente anche il 95% degli elettori voteranno per il taglio. Sarà un trionfale plebiscito del si. Costo: 350 milioni di euro. A proposito di sprechi della politica.