Su iniziativa della Fondazione Luigi Einaudi ieri è nato in Senato un Comitato bipartisan per chiedere il referendum popolare confermativo sul taglio dei parlamentari. L’obiettivo è quello di raccogliere in tre mesi almeno 64 firme di senatori (il 20% del totale come previsto dalla Costituzione), non per il “sì” o il “no” al taglio ma per consentire agli elettori di esprimersi sulla riforma appena varata.

