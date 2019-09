Suicidio assistito, Salvini: «Contrario, vita è sacra». Gandolfini: contrasteremo una legge in Parlamento

Eutanasia, Matteo Salvini si dice contrario al 'suicidio di Stato': «Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge»: è la prima reazione del segretario della Lega Matteo Salvini alla decisione della Corte costituzionale a margine di un'iniziativa in Umbria, a Tavernelle, per le elezioni regionali. «Parliamo con i medici - ha aggiunto il leader del Carroccio -, parliamo con le famiglie però la vita è sacra e da questo principio non tornerò mai indietro».

Gandolfini, leader del Family Day: «Contrasteremo in ogni modo una legge in Parlamento». «Faremo ogni contrasto possibile e immaginabile, a livello di partiti, di parlamento e società civile, affinché non si componga una legge. Faremo tutto il possibile perché non si arrivi a una legge che consenta l'eutanasia attiva». È quanto afferma all'Adnkronos Massimo Gandolfini, leader del Family Day, commentando la sentenza della Consulta.

«Dobbiamo coordinarci, fra tutte le associazioni cattoliche che si sono ritrovate l'11 settembre con la Cei, - conclude - per studiare la strategia migliore dal punto di vista politico, legislativo ma anche culturale. Credo che la battaglia culturale contro le derive contro la vita sia fondamentale».

