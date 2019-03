La Sicilia moltiplica gli assessori comunali con l'ok M5S: 355 poltrone in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più posti nelle giunte dei comuni in Sicilia. Con una norma approvata dall'Assemblea siciliana ieri pomeriggio, si allarga il numero degli incarichi come assessori nei municipi, sia in quelli più piccoli sia in quelli più grandi. In totale 355 poltrone in più. Saranno comunque i singoli enti locali a stabilirne il numero, entro il perimetro della legge.A Palermo al momento gli assessori sono 8, il sindaco Leoluca Orlando, in base alla norma appena varata, può portare il numero a 11; a Catania da 8 può salire fino a 10. La norma prevede 4assessori per i comuni fino a 10mila abitanti; 5 tra 10 e 30mila abitanti; 7 tra 30 e 100mila; 9 tra 100 e 250 mila; 10 tra 250 e 500 mila; 11 sopra i 500mila abitanti. «Si tratta di una norma di buon senso - dice il vice presidente dell'Ars, Giancarlo Cancelleri (M5s) che allinea la Sicilia al resto del Paese. Fino ad ora i sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, hanno dovuto tenere per sé deleghe importanti agendo con molta difficoltà».