Salvini a Washington: «Italia primo interlocutore degli Usa in Europa». E offre garanzie su Iran, F35 e Huawei

«L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea. Sono qui per aprire un canale che può essere enorme e di grandissimo interesse per entrambi». Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un punto stampa a Washington dopo aver visitato il cimitero di Arlington dove ha deposto una corona e ha fatto il segno della croce e dopo aver incontrato il segretario di Stato Mike Pompeo.

Il vicepremier leghista, che nelle prossime ore avrà un colloquio anche con il vicepresidente Usa Pence, si dice convinto che tra Roma e Washington ci siano «visioni e soluzioni comuni» sui temi di politica estera dall'Iran al Medio Oriente, dal Venezuela alla Libia. E ancora: «Condivido le preoccupazioni dell'amministrazione americana sia nei confronti della Cina che nei confronti dell'Iran. La posizione dell'Italia con l'Iran è già cambiata: nessuno si può permettere di dire di voler cancellare uno Stato dalla faccia dalla terra, come Israele, e avere relazioni normali».

Grazie al Dipartimento di Stato e a Mike Pompeo per l’accoglienza, alle 18 ora italiana vi aggiorno LIVE su questa Pagina 🇮🇹🇺🇸@StateDept #SalviniUSA pic.twitter.com/8NaK6DlnXK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 giugno 2019

L'ostinazione dell'Ue sui vincoli, sull'austerità non aiuta. Per questo ci apprestiamo a trattare con l'Unione europea da pari a pari senza timori reverenziali». E una promessa altrettanto gradita all'amministrazione Trump: l'Italia acquisterà come promesso gli aerei da combattimento F35. Più l'impegno a valutare i rischi del 5G con la cinese Huawei.

Non è mancata la solita stoccata all'Unione europea, molto gradita a Donald Trump: «