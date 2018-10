Salvini: «Basta litigi, domani sarò a Roma per risolvere i problemi»

«Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi». Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono.



Poi è tornato anche sulla questione migranti: «Chi arriva in Italia per lavorare, rispetta le leggi e si comporta bene è il benvenuto ed è un amico. I tempi per la concessione della cittadinanza si sono dilatati per l'alto numero di domande (circa 300mila), che fatichiamo a smaltire anche per i numerosi casi di documenti contraffatti», ha postato su il vicepremier su Facebook in risposta a una lettera a una giovane immigrata che gli aveva scritto due giorni fa su Repubblica, per spiegare le sue difficoltà a ottenerla. «Pensa che nel 2018 - prosegue Salvini - circa il 60% delle istanze è stato rigettato e ci sono 4.500 ricorsi pendenti. Una situazione che mi sono ritrovato sulla scrivania e che, dopo meno di cinque mesi al Viminale, sto cercando di sistemare. I quattro anni di tempo sono il limite massimo che ci siamo dati, con l'auspicio di essere più rapidi. Prima, col limite dei 24 mesi, troppi uffici finivano per collassare». «Per la questione del master all'estero - prosegue rispondendo alla giovane - brevi periodi di studio o di esperienze fuori dall'Italia non sono un problema, anzi, ma è evidente che la richiesta di cittadinanza presuppone una continuità di residenza sul territorio nazionale che viene meno se ci si allontana per lunghi periodi. E su questo punto la legge è rimasta uguale». «Per concludere. Di certo - scrive - serve più efficienza da parte dello Stato, cara Elizabeth, ma anche meno furbetti da parte degli stranieri, aspiranti cittadini italiani, che penalizzano gli amici come te».



Il ministro Toninelli. «A me interessa che si trovi un accordo e che il decreto fiscale torni ad essere quello della prima versione. Tutto il resto penso siano faccende di natura giornalistica che vanno risolte: Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore, massimo domani, e sicuramente risolveremo tutto». Così Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, al suo arrivo al Saie a Bologna.

