Salvini ora punta alla Basilicata: «Dobbiamo continuare il volo»

Matteo Salvini in Basilicata. A Matera è ovunque. Oggi, e ancora nei prossimi giorni: da qui al 24 marzo in cui si vota per le Regionali. "Vogliamo vincere anche qui, è ovvio": dice il leader della Lega. E aggiunge: "Di tratta di continuare il volo". E del resto il Carroccio si sente un super-jet che ha spiccato il volo, vincendo tutte le elezioni regionali che si sono tenute nel corso di quest’ultimo anno, dal Molise al Friuli, dal Trentino al Sudtirolo, dall’Abruzzo fino alla Sardegna: 6-0 per Salvini, come lui stesso non manca di sottolineare. Ora punta alla Basilicata e poi al Piemonte - dove però la battaglia Sì Tav del governatore uscente Chiamparino sta rivitalizzando il Pd mentre Salvini e Berlusconi ancora non hanno indicato ufficialmente un candidato - e successivamente sarà la volta dell’Emilia Romagna e della Toscana. Fino a che tutte le regioni italiane non saranno governate dal centro-destra a trazione leghista. E intanto il gran salto delle Europee, dove Salvini punta al 40 per cento che fu di Renzi cinque anni fa. Inarrestabile, ancora per un po’, sia che il governo resista sia che si vada ad elezioni politologo che anticipate. Ma più si vola alto e più le vertigini aumentano, e questo rischio che Renzi non ha saluto vedere Salvini dovrebbe averlo ben presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA