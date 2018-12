Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale, Salvini: «Maestre inqualificabili, giù le mani dalle tradizioni»

Ma come si può anche solo pensare che la parola “Gesù” in una canzone natalizia a scuola possa offendere qualcuno???

«Ma come si può anche solo pensare che la parola "Gesù" in una canzone natalizia a scuola possa offendere qualcuno? Eccezionale la bimba, inqualificabili le maestre. Giù le mani dalle nostre tradizioni! Buon sabato amici», scrive in un tweet il ministro dell'Interno. La bimba a cui si riferisce è l'alunna di 10 anni che ha preso carta e penna e avviato una petizione tra i compagni contro la decisione delle maestre: la richiesta di lasciare il testo integrale è stata sottoscritta dalla quasi totalità dei compagni, costringendo le maestre alla retromarcia.

