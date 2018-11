Diciotti, Salvini legge su Fb la richiesta archiviazione e annuncia: presto taglio a 35 euro per i migranti

Salvini esulta in diretta Facebook mentre apre la busta arrivatagli dalla Procura di Catania che ha formulato la richiesta di archiviazione nei suoi confronti per la vicenda della Diciotti. Il ministro dell'Interno ha poi annunciato il taglio dei 35 euro a testa per i migranti.







La procura, si legge nel documento firmato dal procuratore Carmelo Zuccaro, «ha trasmesso al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Catania gli atti relativi al procedimento penale» per il reato di sequestro di persona relativo alla vicenda Diciotti e ai fatti avvenuti tra il 20 e il 25 agosto. Il collegio ha dichiarato la propria «incompetenza per territorio» e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Catania «per il tramite di quella di Palermo». Nel trasmettere gli atti Zuccaro ha «formulato richiesta motivata di archiviazione».



«È una buona notizia per me, i gufi dei centri sociali saranno abbacchiati», ha commentato Salvini. «Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?», chiede poi il ministro dell'interno. «Sono innocente - aggiunge - potevo e dovevo bloccare gli immigrati». E infine: «I 35 euro al giorno per i migranti diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento d'intesa con Anac e il presidente Cantone».

Ultimo aggiornamento: 11:29

