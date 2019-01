Salvini: «Ok taglio a sprechi, ma priorità è su cose concrete»

Nella giornata in cui Luigi Di Maio annuncia «una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica», il vice premier Matteo Salvini interviene: «Giusto tagliare sprechi e spese inutili, è nel contratto di governo e lo faremo. Ma per la Lega le priorità degli Italiani sono cose anche più concrete».

LEGGI ANCHE Di Maio e Di Battista: «Ora tagli agli stipendi dei parlamentari»

E rilancia: «Avanti con il taglio delle tasse, estensione della Flat Tax e della pace fiscale, taglio della burocrazia e revisione del Codice degli Appalti, cancellazione definitiva della legge Fornero, approvazione dell'Autonomia e finalmente una legge nuova che garantisca il diritto alla legittima difesa».



Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA