Regionali Umbria, Salvini: «Abbiamo fatto un'impresa storica»

Il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato all'Hotel Fortuna di Perugia, dove il Carroccio ha fatto base per seguire i risultati delle regionali in Umbria, ha commentato così i primi exit pool: «Aspettiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto un'impresa storica». Salvini è stato raggiunto anche dalla candidata presidente del centro destra Donatella Tesei. A chi gli chiedeva come si sentisse ha risposto «felice». «Sento qualcosa nell'aria» ha aggiunto.

Regionali Umbria, risultati in diretta. Primi exit poll: Tesei 56-60 % Bianconi 35-39%



27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: GRAZIE❤#elezioniUmbria #ElezioniRegionaliUmbria pic.twitter.com/2UHlE3bdNh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 ottobre 2019

Della vedova: governo giallorosso non è argine a Salvini. «Si è votato in Umbria per elezioni regionali, certo. Ma ha un pò peccato di superbia chi predicava che un governo improvvisato, compromesso con quello precedente nello stesso primo ministro e nei programmi, avrebbe comunque costituito un argine a Salvini. Lontano dal Viminale, il leader leghista non si è sgonfiato: tutt'altro». Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. «Senza il coraggio di una alternativa europeista e liberal-democratica, nettamente distinta dal nazionalismo di Salvini come dal populismo di Casaleggio e Di Maio, si finisce per giocare sulla difensiva facendosi chiudere in un angolo. Da questa coalizione di governo - conclude Della Vedova - non può nascere l'alternativa a Salvini».

