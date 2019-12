Annunciato per questo week end, bisognerà ormai aspettare la prossima settimana per il vertice tra i leader di

centrodestra sulle regionali. Un summit decisivo e molto atteso per la scelta dei candidati governatore, a cominciare da quello in Calabria. La discesa in campo di Pippo Callipo per il centrosinistra ha spiazzato i Cinque stelle e non solo. Anche il centrodestra, infatti, di fronte alla candidatura del "re del tonno" è chiamato a fare presto. Spetta a Forza Italia indicare il nome, ma da settimane non si riesce a uscire dallo stallo attuale, tra veti incrociati (degli alleati, Lega in testa) e guerra tra correnti interne (sudisti azzurri

contro filosalviniani).



In un primo momento il Cav aveva proposto Mario Occhiuto, attuale sindaco di Cosenza, come candidato. Poi, di fronte alle perplessità del Carroccio, tutto si è impantanato. © RIPRODUZIONE RISERVATA