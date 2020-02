Nomine Rai, salta tutto un'altra volta: contro M5S-Pd sulla Paterniti, i grillini vogliono il controllo sui talk

Caos Rai, ennesimo rinvio sulle nomine ai telegiornali con i grillini che reclamano la nuova superdirezione dei talk show. Se per Mario Orfeo al Tg3, dopo un lungo tira e molla con M5S, alla fine non c’erano più problemi, nella notte è stato il destino di Giuseppina Paterniti a far saltare lo schema faticosamente portato avanti dall’amministratore delegato Fabrizio Salini.

La direttrice del Tg3 doveva infatti diventare la nuova direttrice di Rainews24 con Antonio Di Bella destinato alla nuova super direzione degli approfondimenti informativi della Rai: i talk show, tutti, da Porta a porta alla Berlinguer. Ma i 5Stelle nella tarda serata di ieri hanno puntato i piedi chiedendo di destinare la Paternitti proprio agli approfondimenti facendo però a questo punto infuriare Pd e lo stesso Di Bella. Così tutto verrà rinviato al prossimo Cda (o forse anche più in là).

Curioso comunque notare che tutti i direttori nominati in quota Lega (Sangiuliano al Tg2, Casarin alla Tgr , Bubbarelli allo Sport ) sarebbe rimasti al loro posto nonostante la Lega non sia più al governo, continuando ad essere il partito maggiormente rappresento nelle direzioni Rai.

