Rai, maxi-multa da 1,5 milioni dall'Agcom: «Mancanza di imparzialità e pluralismo»

L'Agcom multa la Rai per non aver rispettato i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo con una sanzione da 1,5 milioni. Lo comunica l'Autorità per le comunicazioni stessa, spiegando che la decisione è stata presa «a seguito di un monitoraggio costante e continuo dal quale sono emersi numerosi episodi riguardanti la programmazione diffusa dalle tre reti generaliste».

L'Autorità ha accertato «il mancato rispetto da parte di Rai dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, così - spiega - da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività, nel rispetto della dignità della persona, del diritto e dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati».

L'Agcom «in ragione dell'ampiezza e della durata delle infrazioni, ma tenendo conto di alcune iniziative ripristinatorie, ha ritenuto di irrogare una sanzione pecuniaria di 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Tusmar (il Testo unico sulla radiotv). Relativamente all'irrogazione della sanzione si è registrato il voto contrario del Commissario Morcellini e l'astensione del Commissario Posteraro» precisa l'Autorità.

Bordo (Pd): «Ora via Salini e vertici dell'informazone»​. «Dopo la sanzione da 1,5 milioni di euro alla Rai da parte dell'Agcom che ha accertato la violazione del contratto di servizio relativamente agli obblighi di imparzialità, pluralismo, trasparenza, indipendenza del servizio pubblico all'Ad Salini non resta che valutare la propria permanenza al vertice dell'azienda così come la permanenza degli attuali vertici dell'informazione». Così in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo.

«Le ripetute violazioni del contratto di servizio, accertate dall'Agcom e richiamate più volte in questi mesi, rappresentano una doppia beffa ai danni della qualità dell'informazione Rai per i cittadini che dovranno anche pagare la multa visto che ne sono azionisti attraverso il Governo. Per Salini e per il management è l'ora della verità», ha detto ancora il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo.

Anzaldi (Iv): «Punto più basso mai ragiunto dal servizio pubblico»​. «La sanzione senza precedenti dell' Agcom alla Rai per la violazione ripetuta degli obblighi del Contratto di Servizio sul rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo è la conseguenza inevitabile di quanto vado denunciando da mesi con esposti, interrogazioni, dichiarazioni: questa Rai rappresenta uno dei punti più bassi mai raggiunti dall'informazione del servizio pubblico». Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

«Ora l'amministratore delegato Salini - prosegue Anzaldi - prenda i dovuti provvedimenti, difficile che chi ha causato un danno tale all'azienda possa rimanere al suo posto. E chieda ai diretti responsabili, direttori e conduttori, di pagare di tasca propria. È inaccettabile che il danno ricada sui soldi dei cittadini che pagano il canone. Se fosse entrata già in vigore la Risoluzione cui sta lavorando la commissione di Vigilanza su mia proposta, che prevede che l'onere ricada su chi provoca la violazione di pluralismo, a saldare il conto sarebbero stati obbligatoriamente i responsabili. Salini potrebbe anticipare le intenzioni della commissione. La sanzione poteva arrivare fino al 3% del fatturato, circa 70 milioni di euro. L'Agcom ha optato per una sanzione ridotta, ma ciò non riduce la gravità di quanto è accaduto. Ancora nel mese di gennaio, in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna e la Calabria, Matteo Salvini, ovvero uno dei leader dell'opposizione, è risultato il politico con più spazio di parola di tutti a Tg1 e Tg2».

Posteraro (commissario Agcom): «Violazioni non così gravi»​. «Mi sono astenuto perché ritengo che le violazioni riscontrate non siano di gravità tale da richiedere l'irrogazione di una sanzione». Il commissario Agcom, Francesco Posteraro, spiega così la scelta di astenersi nella votazione della delibera che ha sanzionato la Rai per violazione del pluralismo.

