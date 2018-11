Rai, Confalonieri: basta dumping, intervenga l'Agcom

«La Rai non può svendere la propria merce con sconti del 90-95 per cento, solo perché ha la riserva

del canone. La pubblicità è contingentata, con questo comportamento la Rai butta via la merce. Ecco perché faccio appello all'arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite». Lo ha detto il presidente Mediaset, Fedele Confalonieri, al convegno Agcom al Senato.



«La Rai non fa dumping, anzi. Abbiamo il tetto pubblicitario, alcuni canali non ospitano la pubblicità, non facciamo pubblicità agli operatori di betting. Non c'è nessuna pratica di dumping. Anzi, tutt'altro», la replica dell'ad Rai, Fabrizio Salini. © RIPRODUZIONE RISERVATA