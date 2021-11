Domenica 7 Novembre 2021, 22:49

«Dopo quello che gli hanno fatto è chiaro che li farà ballare». Michele Anzaldi, deputato di Iv, non sempre condivide il suo leader, ma di Matteo Renzi conosce le reazioni e se le aspetta proprio in vista della partita del Quirinale. All’annuncio di una «rottura di fiducia a tutto campo», fatto da Enrico Letta dopo il voto che ha affossato il ddl Zan, era seguita una correzione di rotta, ma da ieri l’altro i rapporti tra dem e Iv sono di nuovo tesi per la mancata solidarietà del segretario del Pd alla pubblicazione dell’estratto conto bancario dell’ex premier a seguito dell’inchiesta su Open che sarebbe stata salutata da Letta con la foto sui social di un bicchierino di ponce alla livornese. «Il mio ponce non ha nulla a che vedere con le vicende fiorentine», si affretta a spiegare il giorno dopo Letta. Sarà, ma tra un pisano e un fiorentino è complicato metter pace e, come ricorda il presidente di Iv Ettore Rosato, «in politica i tempi sono tutto».

Ma se il presunto tradimento renziano non è riuscito a spiegare l’affossamento del ddl Zan, è anche vero che Renzi da sempre rivendica di aver voluto Mario Draghi a Palazzo Chigi mentre i dem, gestione Zingaretti, inseguivano il Conte-ter. Ora per l’ex premier, Draghi «può far tutto» e «sarebbe un grandissimo Presidente della Repubblica, è un grandissimo presidente del consiglio e sarebbe un grandissimo presidente delle istituzioni europee». Come dire che sarà l’attuale premier, e non i partiti, a scegliere cosa fare e che è sbagliato che i leader pensino di poter decidere per lui a seconda delle rispettive convenienze elettorali.

Nel frattempo Renzi sembra essere quello che sta meno con le mani in mano e, mentre Giuseppe Conte si intrattiene in cene e compleanni che generano nuovo nervosismo nel M5S obbligandolo a convocare i gruppi proprio per discutere di Quirinale, l’ex sindaco di Firenze lavora alla Leopolda avendo già in tasca un rapporto privilegiato con il centrodestra - via Salvini - proprio per mettere in difficoltà l’asse Pd-M5S.

Il centrodestra si presenta alla sfida avendo 449 grandi elettori su un totale di 1007.