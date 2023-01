Giovedì 5 Gennaio 2023, 00:12

«Meno convegni più cantieri». A sentire chi, ai vertici dell’esecutivo, sta stilando il programma per questo avvio di 2023, l’obiettivo di palazzo Chigi per gennaio sembra essere uno solo: «Iniziare a mettere a terra il Pnrr». Al netto del tentativo di rivedere i paletti nelle interlocuzioni con Bruxelles, da spendere ora ci sono 41 miliardi di euro, in gran parte legati alla materiale esecuzione delle opere.

E così, garantiscono, entro la fine di gennaio verrà licenziato un decreto che muovendosi su due direttrici diverse punterà a semplificare al massimo gli iter autorizzativi. Cioè agirà sia in termini normativi che di governance. Affiancandosi peraltro, ad un primo ulteriore step nella riforma della Giustizia, ovvero l’abolizione o la riforma del reato di abuso d’ufficio.

IL PIANO

Nel dettaglio, per quanto riguarda la governance del Piano, il testo consoliderà nelle mani del ministro Raffaele Fitto le competenze necessarie. In altri termini, si procederà ad una riorganizzazione totale, con le unità di missione oggi presenti nei ministeri che saranno «quasi azzerate». Senza però fare tabula rasa. Se la struttura sarà senza dubbio più snella (anche sull’onda lunga del cosiddetto spoils system che dovrà concretizzarsi entro il 24 gennaio), l’idea di fondo è quella dotare di strumenti di «pressione» chi gestisce il Pnrr.

La formula è ancora in corso di definizione, ma tra le ipotesi più concrete c’è quella di assegnare obiettivi tangibili ai singoli dirigenti. Se questi non vengono rispettati, si ragiona sulla possibilità di consentire la sostituzione di chi non è riuscito a superare l’ostacolo che si è presentato. Oppure, in caso positivo, di individuare meccanismi premiali. Infine, per attrarre soggetti con competenze adeguate, ci sarebbe al vaglio anche l’idea di cancellare o riequilibrare il livellamento indifferenziato dei tetti retributivi. In altre parole, di innalzare il possibile stipendio dei manager che si troveranno a gestire le pratiche.



LE NORME

Sul fronte normativo invece, verranno anche varate una serie di iniziative (con gli occhi puntati sui ministeri più interessati, e quindi in primis Ambiente, Pubblica amministrazione e Cultura) per ridurre «al minimo il numero dei timbri necessari per vagliare un’istanza». Un iter quest’ultimo avviato dallo stesso Fitto quando, durante l’ultimo cdm dello scorso anno, ha chiesto ai suoi colleghi ministri di individuare le criticità che rallentano l’avvio delle opere pubbliche interessate dal Piano. Ovvero di avviare un’indagine interna e stilare un report da presentare entro il prossimo 15 gennaio ai vertici dell’esecutivo. Le operazione sono quindi già in corso, con diversi ministeri che il 30 dicembre hanno chiesto a gabinetti e segreterie di mettersi al lavoro. Tant’è che l’intenzione, chiarisce una fonte vicina a Giorgia Meloni, è «varare il decreto entro due o tre settimane».

Del resto è stato proprio il premier, durante la conferenza stampa di fine anno, a chiarire che le priorità per l’inizio del 2023 sarebbero state «riforme, burocrazia, presidenzialismo e giustizia». E così, se di riforme e presidenzialismo si sta ampiamente parlando, e accantonando per un attimo il fronte burocratico “puro” relativo al Pnrr, l’esecutivo ha messo nel mirino anche la cosiddetta “paura della firma”. Con il medesimo orizzonte temporale di fine gennaio infatti, il ministero della Giustizia è al lavoro su un provvedimento per abolire - o almeno modificare - il reato di abuso d’ufficio. Un atto che è da intendersi come il primo della lunga serie di iniziative che ha in mente il ministro Carlo Nordio.



LA GIUSTIZIA

Il Guardasigilli, i due sottosegretari Andrea Delmastro e Francesco Paolo Sisto, e i tecnici di via Arenula si sono dati appuntamento per l’inizio della prossima settimana. I contorni però sono tutti da definire. Il punto di partenza, tanto secondo Nordio quanto secondo Sisto, è che attraverso un disegno di legge si arrivi alla cancellazione dell’articolo 323 del codice penale. Un reato «che ha portato a sole 27 condanne su 5.500 iscrizioni», come spiega una fonte vicina al dossier.



Un’idea che però incontra più di qualche resistenza, specie all’interno di Fratelli d’Italia. E quindi non è escluso che, a seguito dei colloqui, non si ragioni su una “semplice” modifica. Una correzione che invece comporterebbe la decadenza solo di alcuni elementi che caratterizzano il reato. In particolare nel mirino c’è il cosiddetto “abuso di vantaggio”.