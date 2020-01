© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno 12 donne e 10 uomini a rappresentare il Pd all'Assemblea Regionale dell'Emilia- Romagna:un sorpasso storico a cui abbiamo lavorato tanto in questi anni». A rivendicarlo la coordinatrice regionale dellaConferenza delle donne Democratiche, Lucia Bongarzone: «Un risultato - sottolinea - che non deve passare inosservato».Un percorso - ricorda la Bongarzone - che parte «dalla legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere che ha introdotto la doppia preferenza nella legge elettorale, un lavoro silenzioso fatto dentro e fuori dal partito, diattenzione, sensibilizzazione e azione per la diffusione di una vera democrazia paritaria, a partire dai luoghi delladecisione». E, conclude la coordinatrice delle donne dem, «proprio in quei luoghi che volevamo portare la nostra voce: il punto di vista delle donne nelle scelte politiche e di governo dell'Emilia-Romagna».