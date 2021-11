No Green pass, a Trieste mascherine obbligatorie durante le manifestazioni

Mascherine, distanze, controlli. Fino al 30 novembre gli organizzatori di manifestazioni nel Comune di Trieste dovranno prevedere la presenza di personale - facilmente riconoscibile - che controlli, nel corso della manifestazione, il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine.

Il personale di controllo dovrà essere in numero non inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti e i nomi dovranno essere consegnati alla Questura. È il contenuto dell'ordinanza urgente emessa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per far fronte all'emergenza epidemiologica dopo i casi esplosi con le proteste dei No green pass.