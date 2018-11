Monti contro Salvini: «Solo il premier deve indirizzare la politica estera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si pone un problema su chi decide la collocazione italiana nello scacchiere internazionale. Chi ha decisodi allearci ai Paesi di Visegrad, chi ha deciso che l'Italia si trova più a proprio agio a Mosca che in Europa?». Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti a "Studio 24" su Rainews 24.«Con le sue dichiarazioni a Mosca, e con la prossima manifestazione a Roma - ha aggiunto Monti- è il ministro dell'Interno che esprime le posizioni di più alto profilo dell'Italia in Europa e nel mondo. Ma in terminitecnico-giuridici, e forse anche contenutistici, lui è incompetente, perché a termini costituzionali è il presidente del Consiglio ad avere la responsabilità della politica generale del governo. Bisogna che ci sia chiarezza su chi parla per il Paese».L'ex premier ha parlato di una «vocazione autocratica» di Salvini «che fa l'interesse suo e del suo partito e non degli italiani» alla luce del fatto che «né Mosca né Washington possono intervenire nelle questioni italiane, mentre solo l'Ue, come organimo sovranazionale, può farlo».