​De Magistris: «Pronti ad accogliere la Sea Watch». Salvini: «Porti chiusi»

Nuovo scontro di Salvini con i sindaci. Il tema questa volta è quello della Sea Watch. Il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, ha parlato della vicenda nave che da giorni è nelle acque del Mediterraneo con 32 migranti a bordo: «Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio». Dura replica di Salvini: «I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini».



