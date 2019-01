Migranti, Malta dà l'ok ad attracco Sea Watch con 32 persone a bordo

«Siamo da dodici giorni in mare e le scorte si esauriranno rapidamente mentre il clima peggiora. L'appello della ong SeaWatch, da dodici giorni in mare dopo aver soccorso 32 migranti nel Mediterraneo, è stato accolto da Malta. «I vari Stati dell'Ue rimpallano le proprie responsabilità - avevano detto i responsabili della Ong - e finora non abbiamo ricevuto alcun porto dover poter attraccare. Secondo noi la soluzione più auspicabile sarebbe lo sbarco a Malta, in attesa poi di una ricollocazione dei migranti in Europa».



E così è andata. A recuperare altri 17 naufraghi al largo della Libia alcuni giorni fa è stata anche la SeaEeye. Entrambe le navi delle due ong tedesche si trovano in acque maltesi ed avevano lanciato numerosi appelli per poter attraccare in un porto sicuro.

Ultimo aggiornamento: 18:07

