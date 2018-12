Salvini in Israele: «Hezbollah terroristi islamici»

Salvini in Israele con l'elicottero definisce "estremisti islamici" i miliziani di Hezbollah. «Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione», ha scritto su Twitter il vicepremier. Si tratta dei tunnel quelli costruiti da Hezbollah al confine con il Libano, che Israele sta distruggendo.



Dichiarazioni che hanno suscitato «preoccupazione» e «imbarazzo» in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil. «Non vogliamo alzare nessuna polemica - si afferma - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a Sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perché il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area».



