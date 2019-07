Matteo Salvini e Francesca Verdini, baci hot a Milano Marittima

Matteo Salvini sembra proprio aver dimenticato definitivamente Elisa Isoardi. Diva e Donna, in edicola mercoledì 24 agosto, pubblica in esclusiva le immagini della prima vacanza di coppia del vicepremier e Ministro dell'Interno in compagnia della figlia di Denis Verdini. Niente spazio all'immaginazione, nel mare di Milano Marittima è tutto un tripudio di baci e coccole da fidanzatini tra il leader della Lega e Francesca Verdini. Matteo Salvini, insomma, si è lanciato a capofitto in questa nuova storia d'amore e in soli quattro mesi ha bruciato le tappe e brucia... di passione.

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Forte dei Marmi: tutti in fila per un selfie



© RIPRODUZIONE RISERVATA