Europee, Letizia Moratti di candida con Forza Italia: «Sarò capolista se non ci sarà Tajani»

Letizia Moratti correrà con Forza Italia alle europee. «Sarò in campo», fa sapere l'ex ministra dopo quella che -ammette - «è stata una lunga riflessione». Nel nord ovest «non sarò capolista se si candida il segretario Antonio Tajani - spiega - altrimenti sì». «All'inizio lei non voleva - racconta lo stesso Tajani - ma alla fine siamo riusciti a convincerla. Per quanto mi riguarda non è soltanto un attestato di stima nei suoi confronti ma è anche un segnale di grande attenzione alla città di Milano». Un altro ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, dopo un pranzo con Tajani e Moratti, fa invece sapere che deciderà entro un paio di giorni se correre.

Tajani: «Occupare lo spazio tra Meloni e Schlein»

«Spero che tutte le forze del centrodestra prendano tanti voti» alle europee e «il mio obiettivo non è superare la Lega o togliere voti ai partiti di centrodestra.