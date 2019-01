Legittima difesa, arriva il sì della Commissione. In Aula a inizio febbraio

Il disegno di legge sulla legittima difesa, approvato dal Senato a dicembre, è stato licenziato dalla commissione Giustizia della Camera e andrà in Aula, probabilmente a inizio febbraio. Domani pomeriggio la conferenza dei capigruppo si riunirà per definire il calendario. L'ok è arrivato dopo il voto degli 81 emendamenti (nessuno della maggioranza) che è cominciato nel pomeriggio ed è andato avanti a ritmo sostenuto. Su tutti, il governo aveva dato parere negativo e sono stati tutti respinti. Regge insomma il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su un provvedimento fortissimamente voluto dalla Lega che continua a marciare a passo di carica. Giusto in tempo per le elezioni europee di maggio. Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA