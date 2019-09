Legge elettorale, Salvini: «Sì al maggioritario, cinque regioni lo chiedano»

Matteo Salvini interviente sulla legge elettorale. «Se cinque regioni lo approvano entro settembre si va al referendum in primavera»: il segretario della Lega Salvini all'assemblea degli amministratori del Carroccio ha così proposto un referendum per cambiare la legge elettorale e renderla «totalmente maggioritaria come quella per i sindaci». «Casualmente il quesito è pronto» ha aggiunto. «Io eleggerei anche il presidente della Repubblica in modo diretto ma facciamo una cosa per volta», ha concluso.

