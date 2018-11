Ivrea, assessore leghista insulta gli "zingari" su Fb: «Zecche, spero vi mozzino le mani». È polemica

Dopo aver subito un furto, ha insultato sue stranieri tirando in ballo anche l'ex presidente della Camera, Laura. È finita nella bufera l'assessore leghista alle politiche sociali di Ivrea,. Il post razzista, risalente a qualche mese fa e poi cancellato, ha scatenato la polemica politica. Il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza al sindaco Stefano Sertoli (centrodestra).L'assessore, oltre agli insulti, ha definito gli zingari «zecche e parassiti», augurando loro di rimanere mutilati. «Chiaramente l'assessora non ha l'adeguato profilo umano, sociale e politico per ricoprire quella carica - attacca Rifondazione Comunista - ma totalmente allineata alle politiche comunicative e di pensiero del suo partito guidato da Matteo Salvini».