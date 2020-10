«Ilona Staller darà il vitalizio in beneficenza contro il Covid», l'annuncio dell'"avvocato del diavolo"

Ilona Staller, al secolo Cicciolina, darà in beneficenza il vitalizio per aiutare chi soffre per il Covid. Lo ha annunciato il suo avvocato Luca Di Carlo. «Ilona Staller dà in beneficenza il vitalizio per aiutare le persone bisognose nel drammatico momento economico del Covid-19. Ed esorta tutti i politici a tagliarsi lo stipendio e aiutare concretamente i poveri che sono tantissimi in Italia. Basta con le parole», ha detto all'Adnkronos Luca Di Carlo, noto con lo pseudonimo "l'avvocato del diavolo", difensore di Ilona Staller e di 97 ex parlamentari tra senatori e deputati, dopo le dichiarazioni rese dall'ex attrice hard e icona del Partito dell'Amore.

Ilona Staller, furia su Di Maio: «Taglio al vitalizio da 3.000 a mille euro, vado via dall'Italia»

Cicciolina, il figlio Ludwig nei guai: blitz nell'appartamento della madre a Roma Nord

«L'attuale sistema governativo deliberante è una dittatura che fucila i diritti soggettivi di ogni essere vivente. La delibera sul taglio dei vitalizi - afferma Di Carlo ripercorrendo quanto già dichiarato nel verbale di udienza di discussione del Tribunale in autodichia della Camera - va resa nulla poichè diventa un principio valido per tagliare, con il ricalcolo, anche le pensioni contributive dei lavoratori italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA