ROMA Le conferenze stampa congiunte dei leader prima del voto regionale sinora hanno portato fortuna al centrodestra. Così, anche in Umbria, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con ogni probabilità, saranno insieme a Perugia, il 17 ottobre, per sostenere la candidatura di Donatella Tesei. L'incontro dovrebbe tenersi al centro congressi Capitini, e con loro dovrebbe esserci anche Massimo Gandolfini del Family Day. Una conferenza stampa congiunta - fanno notare diverse fonti del centrodestra - che assume un valore politico unitario, visto che cade appena due giorni prima la manifestazione di Piazza San Giovanni, convocata dalla Lega. Stare davanti alle telecamere a parlare di famiglia, con a fianco, lo stesso candidato Presidente, restituirebbe, sostengono le stesse fonti, un messaggio forte di coesione, smorzando sul nascere ogni possibile polemica 'piazza sì, piazza nò, in vista della kermesse fortemente voluta dal solo Matteo Salvini. Forza Italia, tuttavia, è orientata a essere presente in piazza a Roma, il 19, con una sua delegazione.