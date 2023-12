Il Parlamento quasi in ferie, le ultime scadenze prima delle vacanze di Natale. In primis la Manovra 2024

ll Parlamento quasi in ferie, le ultime scadenze prima delle vacanze di Natale. Via libera dell'Aula del Senato alla Manovra 2024. In calendario c'è ancora qualche scadenza prima che il Parlamento chiuda i battenti per le vacanze di Natale. Scadenze che però non valgono per entrambe le aule parlamentari. Il Senato ha approvato oggi la Legge di Bilancio con 109 si, 72 no e 2 astenuti, concludendo così i suoi obblighi assembleari. Palazzo Madama è ufficialmente in vacanza. La ripresa dei lavori è prevista per il 9 gennaio.

La Camera dei Deputati ancora a lavoro

Stessa cosa non si può dire per la camera bassa italiana. La Camera dei Deputati infatti deve ancora recepire il testo approvato della Manovra da parte del Senato, trasmissione che dovrebbe avvenire nel pomeriggio. Una volta arrivato alla Camera il documento verrà esaminato il 27 dicembre per essere ufficialmente in Aula solo il 28, giorno in cui è già stata calendarizzata la prossima seduta. Sarà il 29 dicembre il giorno X in cui si dovrebbe tenere il voto finale intorno alle 19, senza che sia stata prevista la fiducia da parte del Governo. Superato questo senza intoppi i deputati si potranno dire vacanzieri, la data ufficiale di chiusura è il 2 gennaio ma se la votazione dovesse andare come previsto potrebbe esserci una chiusura anticipata.

Le parole di Giorgetti sull'ok della Manovra in Senato

Arrivate anche le parole del Ministro Giorgetti dopo il si del Senato, speranzoso che il dossier si chiuda prima dell'inizio del 2024. «Abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c'è dentro anche quello che abbiamo fatto», «Tanti l'hanno criticato, siccome viviamo in tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa, abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani.

Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà», ha concluso. Un vero e proprio rush finale per scongiurare la non approvazione della Manovra di Bilancio prima del 31 dicembre 2023. Se questa scadenza non dovesse essere rispettata scatterebbe in automatico l'esercizio provvisorio che il Parlamento dovrà autorizzare al Governo. Un gioco che potrebbe rivelarsi pericoloso per Giorgia meloni, nulla di peggiore che rischiare la mancata approvazione della Manovra, non dopo il Patto di Stabilità e il no al Mes.