Manovra, il governo punta su privatizzazioni e rincari delle concessioni per incassare 10 miliardi

Per abbattere il debito monstre dell’Italia il governo punta - a giudicare dal testo della Nota di Aggiornamento al Def - sulle privatizzazioni e anche sulla riforma delle concessioni. Complessivamente fra il 2019 e il 2020 dovrebbero essere incassati almeno 10 miliardi. L'obiettivo è molto ambizioso.LEGGI ANCHEIl governo ipotizza di vendere molti immobili e di razionalizzare le concessioni che rendono poco. L'esecutivo intende intervenire sulle concessioni per alzare l’asticella degli introiti per le casse dello Stato con riverberi sul fronte della riduzione del debito. E, allo stesso traguardo, verrebbero ricondotti, precisa ancora la Nota, anche «parte dei maggiori introiti riferibili alle concessioni rilasciate dalle amministrazioni locali». Ciò contribuirebbe, si legge, «alla realizzazione di quello 0,3 per cento medio annuo di proventi da dismissioni attualmente incorporato nelle proiezioni del debito pubblico».