Giuseppe Conte: «Non penso proprio a fare un mio partito»

«Rispetto alla precedente esperienza di governo questa volta ci sono momenti di dialettica politica a cui non mi sottraggo. Sì, confesso». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Ceglie Messapica ( Brindisi ), rispondendo a una domanda sui diversi eventi politici cui ha preso parte nelle ultime settimane. Pensa a fare il leader di un partito? «Direi di no, l'impegno di governo è già assorbente quindi non penso proprio a un partito politico. Sono impegnato a dare una testimonianza politica, mi piacerebbe che in prospettiva qualche seme lasciato potesse germogliare». Uno stile Conte? «Se lo vuole chiamare così...».