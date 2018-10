Conte su Genova: «Dal giorno del crollo mai smesso di lavorare nemmeno un minuto»

«Tornato a Roma firmerò il decreto che nominerà il commissario straordinario nella figura del sindaco di Genova, Marco Bucci. Oggi entriamo in una nuova fase preordinata alla ricostruzione»,n così

il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia la nomina di Bucci a commissario per la ricostruzione a Genova.«Permettetemi di rivolgere un pensiero ai genovesi e alla loro città, ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo nemmeno per un minuto smesso di lavorare per restituire a Genova il ponte e garantire il pieno ritorno alla normalità».LEGGI ANCHE Genova, Bucci sarà il commissario per la ricostruzione