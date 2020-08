Furbetti di Montecitorio, Crimi: «Chiederò a tutti i deputati di firmare una dichiarazione per autorizzare Inps a fornire i dati»

Sul caso dei furbetti di Montecitorio interviene Vito Crimi, capo politico del M5S e viceministro dell'Interno: «Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l'Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus. Un fatto cosi grave non può passare senza conseguenze. Spero che tutti i partiti si muovano nella stessa direzione, lo dobbiamo a chi sta soffrendo le dure conseguenze di questa pandemia».

