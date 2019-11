Elezioni regionali, da Salvini a Zingaretti tutti in Emilia Romagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in Emilia. La prossima settimana. Per il super evento di Matteo Salvini che apre la campagna elettorale con un super show al PalaDozza di Bologna, luogo mitico delle adunate di sinistra che rende il nome da un celebre sindaco Pci. E gli altri?Sempre a Bologna dal 15 al 17 novembre si tiene “Tutta un’altra storia”, la tre giorni in cui il segretario Zingaretti partirà verso il congresso dem di primavera. Obiettivo: reinventare tutto. Ma il rischio, come confessano gli stessi dirigenti del Pd, “è che noi siamo chiusi nelle nostre discussioni di partito, di quale identità darci, di che cosa essere e di come affrontare le sfide della modernità, guardandoci più o meno nell’ombelico, mentre Salvini sta in mezzo al popolo rubandoci il popolo”.Ecco, tra Roma e Bologna, questo tipo di allarme c’è. E domenica prossima, a conclusione di questa tre giorni, Zingaretti getterà le basi per il congresso del Pd. Che dovrebbe tenersi nella tarda primavera, a meno che nel frattempo non sinistra o le elezioni in Emilia Romagna e in quel caso non è detto che ancora ci sia il governo e neppure il Pd al governo e chissà che cosa ne sarà della leadership di Zingaretti. Perciò nel partito si tocca ferro e si spera che ancora una volta “quel gran pezzo dell’Emilia” - come da titolo di un bel libro del compianto Edmondo Berselli - non tradisca.