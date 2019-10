Elezioni regionali in Emilia Romagna, Renzi e Grillo in campo, per Salvini sarà dura

Preparare i popcorn. Perché le elezioni regionali in Emilia Romagna - il film entrerà nel suo vivo dopo Natale e si vota il 26 gennaio - saranno molto più appassionati, movimentate e thrilling di quelle dell’Umbria. Matteo Salvini ha deciso il format e la trama: sarà quasi un one man show perché la candidata governatrice emiliana non è considerata molto forte - ma “Lucia Borgonzoni crescerà nel corso della campagna elettorale”, assicurano nel quartier generale del Carroccio a via Bellerio, Milano - e il tema prescelto per sfondare, anche nell’elettorato di sinistra, sarà quello della sicurezza e della lotta all’immigrazione.Sul piano economico infatti il governatore uscente, Stefano Bonaccini, è difficilmente attaccabile. Il pil è cresciuto in Emilia durante il suo primo mandato da presidente e la disoccupazione è calata sotto il 5 per cento. Dunque, Salvini scatenato sugli immigrati per strappare la seconda regione rossa al Pd. Il vero spettacolo, comunque, genere molto pulp, sarà la probabile discesa in campo nella campagna elettorale di due star assenti in Umbria. Ossia Beppe Grillo e Matteo Renzi. Per il cosiddetto Capitano stavolta sarà dura.