Parlano chiaro i dati dell' European Council on Foreign Relations (ECFR) condensati nel rapporto “What Europeans really want: Five Myths Debunked”: ad oggi 97 milioni di elettori ancora indecisi. Secondo i sondaggi effettuati in 14 Stati membri, che costituiscono l'80% dei seggi del Parlamento europeo, solo il 43% degli elettori si recherà sicuramente alle urne mentre il 57% é incerto. Tra coloro che intendono votare, il 70% non è ancora convinto da alcun partito. © RIPRODUZIONE RISERVATA