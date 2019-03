Europee, le proiezioni: Lega primo partito italiano, cala il M5s. Recupera il Pd

Recupera terreno invece il Pd. In confronto alle ultime proiezioni, che risalgono a circa un mese fa, il Partito Democratico recupera quattro seggi, raggiungendo il Movimento Cinque Stelle, che ne perde tre: entrambi sono stimati a 18 seggi. Per il partito guidato da Nicola Zingaretti, la perdita rispetto al boom del 2014 (oggi nell'S&D la delegazione italiana conta 31 seggi, non tutti del Pd), quando il partito superò il 40%, resta cospicua (13 in meno), ma all'interno del gruppo S&D l'Italia ritorna nel gruppo di testa, alla pari con l'Spd tedesco e a un'incollatura dal Psoe spagnolo di Pedro Sanchez, che sale a 19 seggi. (segue)

È la Lega , il primo partito italiano secondo la nuova proiezione diffusa dall' Europarlamento sulle europee e basata su cinque sondaggi condotti a livello nazionale tra il 18 e il 25 marzo. In base al sondaggio il partito si aggiudicherebbe 27 seggi alla futura Eurocamera. Secondo la nuova rilevazione il Carroccio è il secondo partito dopo la Csu/Cdu con 33 seggi. Il M5S perde invece 3 seggi rispetto alle rilevazione del 1 marzo è si attesta a 18 seggi.Fratelli d'Italia è data al 4,5% e dunque superebbe la soglia di sbarramento e alla futura Eurocamera otterrebbe 4 seggi. Nulla da fare invece per +Europa stimato 3%, Potere al popolo con l'1,9% e Articolo 1-MDP stimato nei sondaggi all'1,5%. La Lega dunque sarebbe il primo partito stimato al 32,2% e porterebbe 27 eurodeputati, il M5S sarebbe al 20,9% e ne avrebbe 18 a pari merito con il Pd stimato al 20,6%. Forza Italia al 9,5% ne avrebbe 8 ed insieme a Svp formerebbe una squadra di 9 eurodeputati del centrodestra italiano.