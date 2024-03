Glossario Basilicata: da campo largo (di centrodestra) a Bardi, Marrese e Texas tutte le parole chiave

Campo stretto e sicuramente poco fertile quello della Lucania dove il centrosinistra ha faticato, e fatica, a dissodare il terreno e a mettersi d'accordo su un candidato unitario. Prima l'imprenditore legato alle coop Chiorazzo, poi l'oculista Lacerenza, ora l'uomo del campo largo è un uomo del Pd: Piero Marrese, sindaco e presidente della provincia di Matera. Dietro le manovre elettorali in Basilicata ci sono ras locali, ex governatori come Marcello Pittella, e i big dei partiti a cui il mazzo di carte è scappato di mano: si va dall'ex ministro della Salute Roberto Speranza a Giuseppe Conte, Elly Schlein, accusata di ghosting, e Stefano Bonaccini, in veste di segretario ombra. I due leader centristi, Carlo Calenda e Matteo Renzi, spesso d'accordo su nulla, invece, hanno deciso di partecipare al fianco del presidente uscente che corre spedito verso il bis: il forzista Vito Bardi. Si vota il 21 e 22 aprile, manca un mese ma lo psicodramma "Campo largo" continua a mietere vittime (e spettatori deliziati a destra).

Basilicata, Azione con il centrodestra. Pittella: «Per Pd e M5S dovevamo morire come ebrei». Poi si scusa per la frase

Piccolo glossario Basilicata

Audio - É quello di Pittella che sta aggiungendo caos al caos, in cui si paragona a un ebreo mandato a morire. «L'uomo di fiducia della Schlein dice che Azione non può partecipare alla lista del centrosinistra perchè Calenda ha avuto delle parole poco tenere sul Pd e Conte e soprattutto perchè ha detto che Bardi è una brava persona». È un «comunicato che fa mettere le mani nei capelli. Mi rattrista tremendamente perchè vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire». Ecco il contenuto dell' audio dell'ex presidente della Basilicata Pittella inviato ai suoi. «Insieme a me e Azione - ha quindi continuato Pittella nell' audio messaggio inviato - adesso andiamo avanti».

Bardi - Vito Bardi, definito da Carlo Calenda una brava persona, colto, liberale ed europeista. È l'attuale presidente della Regione Basilicata. È l'uomo che ha espugnato cinque anni fa una delle regioni rosse vincendo con il 42,2% dei voti. Sessantanove anni, potentino, ex generale della Guardia di Finanza e quattro lauree: Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Internazionali e Diplomatiche e Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria.

Campo largo - la coalizione che sostiene Marrese è composta da Pd, M5s, Verdi e sinistra, socialisti e +Europa. Si unirà anche Basilicata casa comune di Chiorazzo o quest'ultimo farà un passo indietro? È ancora mistero.

Si chiamano fuori Italia viva e Azione che avevano partecipato aal campo largo abruzzese che però non ha dato i risultati sperati: ha vinto il presidente uscente Marsilio.

Centristi a destra - L'ex governatore lucano precisa poi di aver «proposto a Chiorazzo, per l'ennesima volta, di fare un patto stasera con me candidato presidente. Lui ha detto che Basilicata (casa, ndr) comune senza lui come candidato presidente non si può fare. Era stato da noi chiamato, con me e Calenda - ha proseguito - a fare un patto ieri e si è rifiutato di farlo perchè aspettava il Pd, cioè Speranza, Folino e Bubbico. Noi non possiamo andare a ruota di Chiorazzo - ha infine spiegato - e quindi aderiamo al centrodestra con tutte le difficoltà del caso» e comunque «solo per una ragione programmatica. Ora - ha concluso Pittella - dobbiamo soltanto, se siete d'accordo, lavorare molto, dimostrare che siamo forti in campo, determinati, decisi e che sopravviviamo anche a coloro i quali attentano alla nostra vita politica e istituzionale».

Marrese - Piero Marrese, 43 anni, presidente della Provincia di Matera dal 2018 e sindaco di Montalbano Jonico dal 2015. Laureato in giurisprudenza all'Università di Bari dove ha svolto anche attività di ricerca, libero professionista nella consulenza per la pubblica amministrazione, è stato il più giovane presidente della Provincia di Matera; attualmente anche presidente dell'Upi Basilicata.

Migranti - La Basilicata è stata una terra di emigrazione: un fenomeno vasto, per proporzioni simile a quello del Veneto. Si calcola che in quarant'anni, tra il 1871 ed il 1911, ben 361.326 lucani lasciarono la propria terra per emigrare. Negli Stati Uniti capita perciò di avere un parente lucano, anche tra i politici: l'ex sindaco di New York Bill De Blasio è un po' lucano: la nonna Anna Briganti, emigrata negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, era materana. I trisavoli di Billie Joe Armstrong, leader dei Green Day, erano lucani, di Viggiano.

Lucania o Basilicata? - Il nome compare per la prima volta in un documento del 1175 e sembra derivare da quello del funzionario bizantino (basilikos). Il nome Lucania deriverebbe da "lycos", invece, lupo.

Papaleo - Rocco Papaleo, attore e regista del film "Basilicata coast to coast": il percorso a piedi da Maratea a Scanzano Jonico, oltre cento chilometri che attraversano la Basilicata dalla costa tirrenica alla costa ionica.

Texas - La Lucania è un piccolo Texas per via dei giacimenti di gas nella Val d'Agri. La giunta regionale, durante l'impennata di prezzi di due anni fa a causa della guerra in Ucraina, aveva siglato un accordo con le principali società estrattive nel territorio: in cambio della proroga alle concessioni, hanno dimezzato i costi per la fornitura di gas per le utenze domestiche.