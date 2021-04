15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Draghi ha ascoltato la delegazione della Lega a Palazzo Chigi e poi ha ricordato che il suo è un governo di unità nazionale e che non bisogna farsi dispetti e alimentare polemiche. E' quanto si apprende da alcuni partecipanti all'incontro in cui non si sarebbe parlato degli attacchi a Roberto Speranza.

«Per noi il miglior ristoro è cominciare con delle graduali riaperture che non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un principio di ragionevolezza e di buon senso e poi facciamo riferimento al fatto che nel decreto è previsto che se i dati lo permettono si possa riaprire. Se i dati sono da zona gialla in alcune Regioni non capiamo perché non si possano allentare un pò le restrizioni. Quando queste durano a lungo la gente rischia di ignorarle». Lo dice il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo dopo l'incontro della Lega con Mario Draghi. Il premier «è persona pragmatica e di buon senso, siamo convinti che non ignorerà le nostre proposte», aggiunge.

«Sul Recovery riteniamo che la delega al governo non sia in bianco: capiamo che i tempi siano stretti ma vogliamo dare indicazioni, anche sulle proposte raccolte dalle regioni». Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, dopo l'incontro con Draghi. «Sul Recovery sono tantissime le proposte, come su transizione ecologica e automotive», aggiunge. «Chiediamo investimenti ma anche di cambiare le regole, rivedere - ma non cancellare - il codice degli appalti, adeguarci alla normativa europea, con un intervento rapido senza leggi delega o i tempi sono troppo lunghi», dice il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo.

Matteo Salvini non ha partecipato all'incontro: era volato a Milano dai figli, che non potrà vedere nel weekend visto che sabato è atteso a Palermo per l'udienza Open Arms. Lo rende noto la Lega. Il leader della Lega - proseguono le stesse fonti - aveva anticipato i motivi della sua assenza al premier Mario Draghi, col quale ha avuto contatti diretti anche questa mattina. Ieri sera il leader leghista aveva espresso soddisfazione al Presidente del Consiglio per il prossimo Decreto da ben 40 miliardi. Questa mattina Salvini ha poi fatto il punto con la delegazione della Lega, Giorgetti, Durigon, Romeo, Molinari e Bagnai.