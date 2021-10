Manovra, Draghi in conferenza stampa: «Tagliamo le tasse, attenzione a giovani e donne»

Giovedì 28 Ottobre 2021, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 19:47

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa per illustrare la manovra. «Tagliamo le tasse, attenzione a giovani e donne».

Draghi in conferenza stampa

«Voglio ringraziare i ministri Franco e Orlando, è stato fatto un lavoro veramente notevole e siamo molto soddisfatti. Alla fine cdm c'è stato un applauso, c'è stata condivione per il lavoro fatto. Questa è una legge espansiva, che accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l'azione economica di questo governo. Si agisce sia sulla domanda ma anche molto sull'offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

«Al problema del debito pubblico, a quello delle prestazioni sociali inadeguate e alle altre giuste modifiche del nostro sistema sociale che non abbiamo potuto fare negli anni passati si esce attraverso la crescita: il Paese crescerà bene oltre il 6% e questa è una bussola e la strategia di questo governo», ha aggiunto il premier.

«Bisogna mantenere questa crescita anche negli anni a venire, questi trimestri sono stati notevoli e il quarto si annuncia positivo. Sempre maggiore attenzione si mette sulla qualità di questa crescita e questa è una novità, è un mutamente nel pensiero di chi fa economia in Europa», ha sottolienato Draghi.

«Sulle tasse mettiamo 12 mld per ridurre la pressione fiscale e non otto come si dice in giro. 8 miliardi vanno ad un intervento mirato per ridurre le imposte sulle societa, sulle persone, sul cuneo fiscale e ci sono varie ipotesi di impiego di questi 8 mld che definiremo con il Parlamento».

