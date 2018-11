Decreto sicurezza, i 19 grillini della lettera: non siamo dissidenti, ma ora più ascolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campanello d'allarme suonato dai 19 deputati 5 Stelle che, in una lettera indirizzata al capogruppo Francesco D'Uva, hanno chiesto di intervenire con alcune modifiche sul dl sicurezza (anzi, 18, visto che Luigi Iovino si è sfilato spiegando che la sua firma in calce al documento è stata inserita per «errore») ha «sortito l'effetto sperato», almeno a detta di alcuni dei grillini che hanno sottoscritto il documento e che ora si aspettano un cambio di rotta nei rapporti con il capo politico Luigi Di Maio e con il direttivo, auspicando maggiore ascolto da parte dei vertici pentastellati nei processi decisionali.Nei 5 emendamenti M5S presentati in Commissione Affari Costituzionali al testo del decreto targato Matteo Salvini sono contenute «alcune delle nostre richieste», spiegano alcuni firmatari della lettera (gli emendamenti annunciati nella missiva dai 'dissidentì erano 8), pur consapevoli che il testo rimane blindato. «Si tratta di emendamenti che il Movimento ha presentato per apportare delle modifiche migliorative al testo del decreto - spiega all'Adnkronos la deputata Gilda Sportiello, una dei 18 promotori del documento -. Sono stati presentati a firma della Commissione competente per conto del Movimento tutto, raccogliendo anche le richieste che insieme ad altri, come è noto, ho voluto esprimere».«Credo che non si possa parlare assolutamente della nostra azione come dell'azione di alcuni dissidenti, anzi», rimarca la parlamentare campana, che spera in un ascolto costante anche in vista dei provvedimenti futuri: «Credo che sia la cosa più naturale che possa avvenire all'interno di un movimento politico democratico dove è essenziale avere degli spazi di discussione interni e di confronto che si mantengano sempre vivi», aggiunge.