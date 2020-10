Lega e di Fratelli d’Italia sono molto soddisfatti: Alla Camera stamane, entrando in aula dal Transatlantico, i deputati dellae disono molto soddisfatti:

decreti sicurezza, che bel regalo ci ha fatto! Il governo ha abolito i, che bel regalo ci ha fatto!

Covid del governo e alla politica Ue di aiuti solidali contro il virus, si sono ritrovati di colpo un’ottima arma propagandistica contro l’esecutivo Conte e la sinistra. Che sfrutta il fatto che gli italiani, anche se concentrati sulla paura del Covid, conservano le paure sull’immigrazione e non hanno mai mostrato di non gradire i decreti Salvini formato dall’interno Conte 1.



Decreto Sicurezza, via libera del Cdm: ok a protezione umanitaria migranti e Daspo contro movida violenta



Quindi? . Difficile dargli torto. Le opposizioni che non sanno come opporsi alle nuove norme antidel governo e alla politica Ue di aiuti solidali contro il virus, si sono ritrovati di colpo un’ottima arma propagandistica contro l’esecutivoe la sinistra. Che sfrutta il fatto che gli italiani, anche se concentrati sulla paura del Covid, conservano le paure sull’immigrazione e non hanno mai mostrato di non gradire i decretiformato dall’interno Conte 1.Quindi?

Che bella notizia il passo falso della sinistra che cancella quelle norme di buon senso

, insistono gli onorevoli meloniani e i salvinisti. E anche ma in maniera meno appariscente quelli di Forza Italia. Dal Senato, Salvini lancia il grido di guerra:

Non daremo tregua alla maggioranza sia in Parlamento sia nel Paese contro questa resa agli scafisti e alle ong

. Il fatto è che il superamento dei decreti sicurezza è il primo effetto concreto della batosta dei grillini alle Regionali. E infatti ad esultare sono quelli del Pd, a cominciare dal ministro Provenzano e dal ministro Gualtieri. Ma alla Camera ad ascoltare Speranza sulla nuova stretta anti Covid c’è pure la Meloni e si Fb ha a sua volta lanciato il guanto di sfida:

Col calar delle tenebre Giuseppe 2 e il suo governo hanno smantellato i decreti sicurezza e immigrazione del loro più grande nemico: il Giuseppe 1. Varato un decreto che spalanca le porte all'immigrazione illegale di massa e che concede la protezione umanitaria a chiunque. Un segnale di arrendevolezza ai trafficanti di esseri umani che porterà a un aumento degli sbarchi e isolerà l'Italia in Europa, che chiede serietà nella difesa dei confini esterni dell'Unione e non vuole essere coinvolta dalla furia immigrazionista della sinistra italiana

.



<h3>Le posizioni</h3>

Parla di un paradosso nel paradosso la Meloni:

Mentre da una parte il Governo restringe a colpi di decreto la libertà degli italiani, dall'altra dà piena libertà alle Ong e a chi specula sull'immigrazione illegale». Dall’altra parte, sui banchi della sinistra, ci si gode il piacere di tornare ad usare parole care ed è un rimbombare di scambi così:

Migrazioni, protezione, accoglienza, legalità. E più diritti e più umanità!

. Il lessico della politica è cambiato nel Palazzo ma non sarà facile per la sinistra, con il blando aiuto M5S che furono convintissimi sostenitori delle norme Salvini a suo tempo, portare in porto la traduzione in legge del nuovo decreto del governo. E Salvini annuncia:

Raccoglieremo le firme degli italiani per fermare il ritorno dell’immigrazione clandestina deciso dalla sinistra

. E le firme, come è facilmente prevedibile, in questo caso pioveranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA